7 أشياء يجب أن تفعلها بشكل يومي قبل السابعة صباحاً

يلجأ معظم الناس إلى تناول القهوة، للحصول على جرعة من النشاط وخاصة عند الاستيقاظ في الصباح، ورغم أن هذا المشروب الشعبي يمد الجسم بكمية من الطاقة، إلا أن تناول كميات كبيرة منه يؤثر سلبياً على الصحة لاحتوائه على مادة الكافيين.



ويوجد العديد من الوسائل الطبيعية الأقل ضرراً من الكافيين على صحة الإنسان، تساعد على إمداده بالطاقة اللازمة خلال النهار، وفيما يلي مجموعة من الأشياء التي تنصح صحيفة ديلي ميل بفعلها قبل الساعة 7 صباحاً للحصول على جرعة من النشاط طوال اليوم:



1- اليوغا والتأمل

تعتبر تمارين اليوغا والتأمل من أفضل ما يمكنك أن تبدأ به يومك للتخلص من الشعور بالتعب والإجهاد واستعادة النشاط والحيوية والتوازن النفسي والذهني.



2- تمارين التمدد

عند الاستيقاظ تكون العضلات والعمود الفقري قاسية بعض الشيء، وتحتاج إلى بعض التمارين البسيطة التي تساعد على استعادة مرونتها، ويمكن القيام بتمارين التمدد في السرير بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة.



3- المشي وممارسة الرياضة

يفضل أن يبدأ اليوم بتمارين المشي الصباحية، لزيادة مستوى النشاط البدني عن طريق تحرير هرمونات الأدرينالين والنورأدرينالين، وينصح الأطباء بالمشي لنصف ساعة على الأقل يومياً لزيادة النشاط والحفاظ على صحة القلب.



4 - حمام الماء البارد

يساعد حمام الماء البارد على تنشيط الجسم وتسريع الدورة الدموية، كما يعطي شعوراً بالانتعاش والحيوية، عن طريق زيادة عملية التمثيل الغذائي وزيادة مستويات الطاقة في الجسم.



5- تناول كميات كبيرة من الماء

ينصح الأطباء باستبدال المشروبات الحاوية على الكافيين، بتناول كميات كبيرة من الماء تنشط الجسم وتساعد على التخلص من السموم المسببة للخمول والكسل، كما أن الجفاف يسبب تباطؤ العديد من العمليات الحيوية في الجسم مما يعطي شعور بالتعب خلال النهار.



6- - مساج الأذنين

ينشط الضغط على الحواف الخارجية من الأذنين كامل أعضاء الجسم، وذلك لأن جميع مسارات الطاقة في الجسم تمر عبر صيوان الأذن الخارجية.



7- سماع الموسيقا

وجد الباحثون أن الغناء وسماع الموسيقا يزيد من معدلات الطاقة في الجسم، ويقلل من التوتر ويحسن من نظام الدورة الدموية في الجسم، وينصح بتجنب سماع الألحان والأغاني الحزينة التي تزيد من الإحباط.