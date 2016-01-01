تعرّف على الحجم الصحي للأكلات المفضّلة

تناول الأكل الصحي لا يعني أن أية كمية منه صحية، تجاوز الحجم المناسب للوجبة لا يعمل في اتجاه تحسين صحة الجسم، بل قد يعمل عكس ذلك. إليك الحجم الصحي من بعض الأكلات المحبّبة:



معكرونة القمح الكامل. الحبوب الكاملة طعام صحي، وتناول المعكرونة (أو الاسباغيتي) المصنوعة من القمح والحبوب الكاملة يزوّد الجسم بفيتامينات وألياف غذائية تحسّن وظائف الجسم. لكن الإفراط في أكل المعكرونة الصحية ليس صحياً؛ الحجم المناسب من المعكرونة المطبوخة في الوجبة الواحدة لا يزيد عن كوب ونصف الكوب، ويعادل ذلك 300 سعرة حرارية.



الحمّص. يُعتبر الحمّص من أفضل مصادر الدهون الجيدة والبروتين النباتي. تحتوي الملعقتان من الحمّص على 170 سعرة حرارية، وهما كمية كافية إذا تناولته بالخبز أو برقائق البطاطس.



البيض. إذا تناولت بيضتين مسلوقتين في الإفطار ستحصل على 160 سعرة حرارية، وكمية جيدة من البروتين، وإذا تناولت البيض مقلياً سيزيد عدد السعرات، في كل الحوال لا تأكل أكثر من بيضتين في اليوم.



اللبن (الزبادي). اللبن من أفضل مصادر البكتريا الصديقة والبروتين والكالسيوم، ويمكنك تناول كوبٍ أو اثنين منه كل يوم شرط ألا يكون مضافاً إليه السكر.



الأرز. إذا كان نشاطك البدني خفيفاً لا تتناول أكثر من ثلاثة أرباع كوب مطبوخ من الأرز، وإذا كان نشاطك أكبر يمكنك تناول كوب من الأرز كل يوم. اختيار الأرز البني يضمن حصولك على فيتامينات "ب" والألياف.



عصير السموثي. يفضل البعض تناول عصير السموثي في الإفطار لأنه طريقة سهلة لمزج الحليب مع الفواكه. هذا الخيار صحي، لكن لا تتناول السموثي كوجبة خفيفة خلال النهار أو المساء، لأنه غني بالسعرات الحرارية، ولا يمنحك الإحساس بامتلاء المعدة.