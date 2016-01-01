مواعيد النوم المنتظمة للأطفال تحميهم من السمنة

رشا صفوت

ربطت دراسة أمريكية بريطانية حديثة بين النمط الحياتي للأسرة والسلوك الذي يتبعه الوالدان مع أطفالهم داخل المنزل وتأثيره على زيادة أوزانهم في عمر الحادية عشر، مشيرة إلى انتظام مواعيد النوم لدى الأطفال منذ الصغر يحميهم من اكتساب وزن إضافي.





وأوضحت الباحثة والمشرفة على الدراسة سارة أندرسون أن تعويد الأطفال على الذهاب إلى أسرتهم كل يوم في موعد محدد هو المفتاح الأساسي لوقاية الأطفال من السمنة في مرحلة الطفولة وسن المراهقة، مع مراعاة اتباع نظام غذائي صحي ومشاهدة التلفزيون أقل من ساعة يومياً.



وشملت الدراسة التي أجريت من قبل جامعتي ولاية أوهايو الأمريكية وكلية لندن الجامعية البريطانية، 10955 طفلاً في بريطانيا، حيث فحصت الدراسة نظامهم الروتيني منذ الثالثة وحتى الحادية عشر من أعمارهم، سواء مواعيد النوم والنظام الغذائي والأوزان والسلوكيات.



بينت النتائج أن الأطفال الذين التزموا بنمط حياتي روتيني من حيث النوم في ميعاد محدد وتناول الوجبات في وقت معين ومشاهدة التلفزيون ساعة أو أقل يومياً، كانوا الأكثر قدرة على ضبط أنفسهم وانفعالاتهم من غيرهم، بالإضافة على أنهم أقل عرضة للسمنة وزيادة الوزن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.