تناول حصة أو اثنتين من الفواكه كل يوم من التوصيات الغذائية الصحية لضمان الحصول على الألياف والمعادن والفيتامينات الضرورية. كما تحتوي الفاكهة على سكريات طبيعية تزوّد الجسم بالطاقة، والماء اللازم للترطيب في الطقس الحار. إليك القيم الغذائية في أهم فواكه الصيف:



إذا كنت تراقب ضغط الدم تناول المانجو لأنها تساعد على ضبط مستوياته

الموز. البوتاسيوم معدن شديد الأهمية لعضلة القلب والعضلات الأخرى. ويعتبر الموز من أفضل مصادر البوتاسيوم، تحتوي الحبة متوسطة الحجم من الموز على 450 ملغ من المعدن أو ما يعادل 15 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية. تحتوي حبة الموز أيضاً على 110 سعرة حرارية، و3 غرامات من الألياف.



البطيخ. يحتوي مقدار كوبين من مكعبات البطيخ على 80 سعرة حرارية، و270 ملغ من البوتاسيوم، و30 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين "أ"، و25 بالمائة من احتياجات الجسم من فيتامين "سي"، وغرام من الألياف.



المانجو. تمتاز هذه الفاكهة بأنها من مصادر فيتامين "أ" وفيتامين "سي" والألياف الغذائية. وإذا كنت تراقب ضغط الدم تناول المانجو لأنها تساعد على ضبط مستوياته. يحتوي نصف كوب من المانجو على 60 سعرة حرارية، وما بين 25 إلى 40 بالمائة من احتياجات الجسم من فيتامين "أ". لكن لا تفرط في أكل المانجو لأنها غنية بالسكر، وهي ليست الفاكهة المفضّلة لمرضى السكري.



البابايا. يوفر كوب البابايا 90 سعرة حرارية، وحوالي 237 بالمائة من احتياجات الجسم من فيتامين "سي"، و50 بالمائة من احتياجات الجسم من فيتامين "أ". كذلك يعتبر البابايا من مصادر فيتامين "ك"، والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم.



الجوافة. يوفر مقدار كوب من الجوافة 112 سعرة حرارية، و8 غرامات من الألياف، و4.2 غرامات من البروتين، وثلث احتياجات الجسم اليومية من فيتامين "أ"، ونسبة كبيرة من فيتامين "سي" كما تعتبر الجوافة من المصادر الجيدة للكالسيوم والحديد.