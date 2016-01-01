3 أطعمة تخلصك من دهون البطن.. في أسرع وقت

الدهون التي تتراكم في منطقة البطن؛ تصيب أصحابها بالإحراج والانزعاج، وقد يدفع البعض إلى إجراء العمليات الجراحية، للتخلص منها.

ولكن تؤكد دكتورة لورا بأولا استشاري التغذية العلاجية أن هناك أطعمة يمكنها أن تساعد في التخلص من الدهون المتراكمة بمنطقة البطن تحديدا، والتي توضحها في السطور التالية.

اللوز

لأنه غني بالدهون الصحية التي تساعد على سد شهيتك، والقضاء على احتياجك للسكر.

اللوز غني بالمغنيسيوم؛ وعنصر رئيسي لبناء العضلات، وبناء المزيد من العضلات خصيصا حول بطنك، مما يساعدك على حرق دهون البطن.

كما أنه غني بالألياف، التي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، مع السماح للجسم بالتخلص بشكل فعال من السموم، إلى جانب أنه منخفض السعرات الحرارية.

الكرفس

يمكن أن يساعدك في الحصول على البطن مشدودة، خالية من الدهون في وقت قصير، لأنه غني بالكالسيوم والألياف وفيتامين C التي من شأنها أن تساعدك على فقدان الوزن.

ويمكنك شرب كوب من عصير الكرفس، قبل وجبات الطعام للحصول على ما يحتوي عليه من مواد مغذية، مع الحد من استهلاك السعرات الحرارية، وإذابة دهون البطن.

التفاح

غني بالألياف، كعناصر "فيتوستيرول، بيتا كاروتين وفلافونويد"، وكلها تساعدك على التخلص من الوزن بمعدل أسرع، ويحتوي أيضا على مركب يسمى "البكتين"؛ الذي يقلل من امتصاص الكولسترول والدهون، في حين يجعلك تشعر بالشبع، ومحتواه من فيتامين C ومضادات الأكسدة، يجعله يساعدك في التخلص من دهون بطنك سريعا.