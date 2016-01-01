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اكتئاب ما بعد الولادة يصيب الرجال أيضاً

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
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اكتئاب ما بعد الولادة يصيب الرجال أيضاً

 

أفادت الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين بأن اكتئاب ما بعد الولادة، والذي يصيب الأمهات في المعتاد، قد يهاجم الآباء أيضاً.

 
وأوضحت أن السعادة الكبيرة، التي تغمر معظم الآباء، بمجرد ولادة طفل جديد، يقابلها في بعض الأحيان إصابة بالاكتئاب بسبب التغيرات الهرمونية والمهام والمسؤوليات الجديدة.

ويحدث الاكتئاب لدى الرجال بشكل خفي، ولا تظهر أعراضه فور الولادة ولكن بعد 3 إلى 6 شهور. وتتمثل أعراض الاكتئاب في شعور الأب بأنه منهك وثائر ومنفعل، كما أنه يشعر بالفراغ ويواجه صعوبات في النوم بصرف النظر عن فترات استيقاظ الطفل. وشأنه شأن الأم لا يشعر الأب المصاب باكتئاب ما بعد الولادة بحب نحو الطفل.

وينصح أطباء الرابطة مَن يلاحظ هذه الأعراض بالتحدث في البداية مع شريكة الحياة بصراحة، وذلك لمحاولة تدعيم بعضهما البعض بشكل أفضل. وإذا لم يجد الأب في ذلك حلا، فيمكنه أن يبحث عن علاج نفسي أو يطلب مساعدة الطبيب النفسي.

وتحذر الرابطة من أن إصابة أحد الوالدين بالاكتئاب قد يؤدي إلى إصابة الآخر به، كما أن إصابة الوالدين بمرض نفسي يكون له تأثيره السلبي على الطفل.
 د ب أ

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