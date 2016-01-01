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وصفة طبيعية تخلصك من حصوات والتهابات الكلى

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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وصفة طبيعية تخلصك من حصوات والتهابات الكلى

حصوات والتهابات الكلى، من الأمراض التي قد تضعف الكلى وتؤثر على كفاءتها في حال إهمال العلاج، وللأسف يصاب بها فئة ليست بقليلة من المصريين نتيجة العادات الغذائية الخاطئة.

 

وتقدم الدكتور هدير جميل أخصائى التغذية، وصفة طبيعية تساعد في القضاء على حصوات والتهابات الكلى.

 

المكونات:-

- 4 ملاعق كبيرة قشور الفاصوليا الخضراء "نحضر الفاصوليا الخضراء ونفرغها من البذور الموجودة بها ونأخذ القشرة الخضراء"

- لتر ونصف ماء بارد

 

الطريقة:-

نحضر المكونات، وننقع قشور الفاصوليا في الماء ليلة كاملة، وفى صباح اليوم التالى، نغلى الخليط ونتركه على النار حتى تتبخر نصف كمية الماء، ثم نرفعه من على النار ونصفيه، ويتم تناول 3 أكواب منه يوميا، ومع مرور الوقت سنلاحظ تحسن سريع للحالة.

 
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