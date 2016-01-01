10 أطعمة تطرد السموم من الكبد

الكبد هو واحد من أهم الأجهزة في الجسم، والذي يعمل على تخزين المواد الغذائية، ويساعد أيضا في الهضم والتمثيل الغذائي والمناعة، لذلك فهو يحتاج إلى إزالة السموم منه أولا بأول حتى لا يؤثر تراكمها على أدائه.

وتؤكد الطبيبة مروة كمال، أخصائية التغذية العلاجية أن هناك أطعمة يمكن من خلال تناولها بانتظام تنظيف الكبد، وإزالة السموم منه، والتي توضحها في السطور التالية.

الليمون

لأنه مليء بفيتامين C الذي يساعد في عملية الهضم، ويساعد في القضاء على السموم من الكبد.

الأفوكادو

تساعد جسمك على إزالة السموم، كما أنه يحتوي على المواد المضادة للأكسدة؛ التي تحمي الكبد من الجذور الحرة.

الجريب فروت

وهو مصدر آخر لفيتامين C ؛ الذي يساعد الكبد في طرد المواد المسرطنة وغيرها من السموم، من جسمك، وحماية الكبد منها.

الخضراوات ذات أوراق خضراء

مثل الخس والسبانخ؛ تساعد الجسم على تحييد المواد الضارة الأخرى، التي قد تكون موجودة في الأطعمة، مثل المعادن والمبيدات وغيرها من المواد الكيميائية، مما يحمي الكبد، ويطرد السموم من جسمك.

الثوم

لأنه يحتوي على تركيزات عالية من السيلينيوم والأليسين، وهي من المركبات الطبيعية التي تساعد في تطهير الكبد من السموم.

الشاي الأخضر

يمكن أن يخفف الإمساك، كما أنه يساعد في تحسين وظيفة الكبد، ويطرد السموم بعيدا عنه.

القرنبيط

وكذلك البروكلي، لأنها تساعد على زيادة إنتاج الجلوكوزينولات أو المركبات العضوية في الجسم، والتي تساعد بعد ذلك في إنتاج الإنزيمات للهضم، وبالتالي تزيل السموم بعيدا عن الكبد.

عين الجمل

يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، وكذلك الجلوثاثيون، وكلها مواد تسهم في عملية تطهير الكبد من السموم.

التوابل

يمكن أن تساعد في تعزيز وظيفة الكبد، وفي هضم الدهون وإنتاج الصفراء.

كما أنها تساعد في إزالة السموم من الكبد.

بذور الكتان

يمكن أن تساعد في تخفيف التحميل على الكبد، وتطهيره من السموم.