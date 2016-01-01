السلس البولي أسبابه نفسية في الغالب
بواسطة 26 دقيقة مضت
قالت الجمعية الألمانية لرعاية كبار السن إن السلس البولي لا يرجع إلى أسباب عضوية فقط، بل إلى أسباب نفسية أيضاً، مثل التوتر النفسي.
وأضافت أنه في حال استبعاد الأسباب العضوية، كالقصور الوظيفي للمثانة، يمكن للمسنين مواجهة السلس البولي من خلال التغلب على التوتر النفسي، وذلك بممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل اليوغا ورياضة تاي تشي.
يُشار إلى أن الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالسلس البولي هم كبار السن والحوامل.
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