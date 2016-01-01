ماذا يأكل مريض السكري في المطاعم؟

يؤثر مرض السكري على 371 مليون إنسان حول العالم، 187 مليون منهم لا يدرون أنهم مصابون بالمرض. لا يوجد علاج للسكري، لكن تتم إدارة الحالة من خلال ضبط نسبة السكر بالدم عن طريق مراقبة مدخلات الجسم من الكربوهيدرات والسكر، والعمل على حرق السعرات بواسطة النشاط البدني. ويشكّل ذلك تحدياً عند الأكل خارج المنزل في أحد المطاعم، خاصة التي تقدم وجبات سريعة.



في البوفيه المفتوح املأ نصف الصحن من الخضروات غير النشوية، وربعه من اللحوم الخالية من الدهون، والربع الأخير من الخضروات النشوية والحبوب

تسبب هذه الأكلات ارتفاعاً كبيراً ومفاجئاً في نسبة السكر بالدم، وقد وجدت دراسة حديثة أن تأثير أكل الأطعمة السريعة على كلى مريض السكري يعادل الإصابة بمرض في الكليتين.



لذا، على مريض السكري تجنّب الأطعمة التالية أو طلب كميات ضئيلة منها على فترات متباعدة: المخبوزات الجاهزة، والسندويشات، والوجبات الخفيفة الجاهزة لأنها أطعمة سريعة تزوّد الجسم بجرعة كبيرة من السعرات الحرارية، وتحتوي على السكر والدهون التي ينبغي تجنّبها. وتشمل الدهون التي ينبغي الحذر منها:



مصادر الدهون المشبّعة:



جلد الدجاج والديك الرومي، والشوكولا، ومنتجات الألبان مثل الزبدة والقشدة والحليب كامل الدسم، ولحم البقر المفروم، والهوت دوغ، وزيت النخيل.



مصادر الدهون المتحوّلة:



رقائق البطاطس المقلية، والكراكرز، والزيت المهدرج كلياً وجزئياً، والكعك والمخبوزات الجاهزة، والبطاطس المقلية، والحلويات.



ماذا يفعل مريض السكري؟ عند الذهاب إلى مطعم للأكل خارج المنزل ابتعد عن الأحجام الكبيرة، ولا تخجل من طلب صحن خاص وفقاً لاختياراتك وليس كما يتوفر في قائمة الطعام.



ومن الضروري أن تسأل عن الأطعمة غير كاملة الدسم، واستبعد الصلصات مثل المايونيز والكريمة، وتناول الخردل أو الصلصة الخالية من الدهون إن توفرت.



وعند طلب سندويش برغر لا تطلب الجبن معه، واجعل الأولوية للحوم المشوية، واطلب السلطة بدلاً من البطاطس المقلية. أما البيتزا، فاطلب أن تكون مصنوعة من طبقة رقيقة من الجبن وطبقة من الخضروات، وأن تكون من عجينة رقيقة وليست سميكة.



وتذكّر أن الوجبات الخفيفة المناسبة هي السلطة، والخيار، والمكسرات، وعصائر الفاكهة الطبيعية الخالية من السكر المضاف.



وفي البوفيهات المفتوحة املأ نصف الصحن من الخضروات غير النشوية، وربعه من اللحوم الخالية من الدهون مثل الأسماك وصدر الدجاج، والربع الأخير من الخضروات النشوية والحبوب وقطعة صغيرة من الحلوى.