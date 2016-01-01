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8 أطعمة تسبب ظهور الكرش سريعا.. حاول تجنبها

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 12 دقيقة مضت
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8 أطعمة تسبب ظهور الكرش سريعا.. حاول تجنبها

الكرش مأساة معظم الشباب والفتيات؛ نتيجة العادات الغذائية الخاطئة، ما يعرضهم لمشكلات صحية عديدة، كما يؤثر بشكل سلبي على مظهرهم.

 

ويقول الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والتغذية العلاجية: إن العادات الغذائية الخاطئة، وعدم ممارسة الرياضة، وقلة تناول المياه سبب رئيسي في ظهور الكرش؛ لذا يجب تغيير نظام الحياة، من حيث الالتزام بنظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بشكل يومي، مع الإفراط في تناول الماء، وأخذ قسط وافر من النوم، مما يساعد الجسم على حرق الدهون بشكل عال، وبالتالي، يمنع تراكم الدهون في الجسم بشكل عام.

 

وأضاف "حلمي"، إن هناك أطعمة محددة مسئولة عن تراكم الدهون في منطقة البطن وظهور الكرش، منها:

 

1- الزيوت والزبد والسمن

2- المقليات والدهون المشبعة

3- اللحوم المصنعة

4- المشروبات الغازية والسكريات

5- النشويات

6- المكسرات المقلية المملحة

7- الاسناكس خاصة اللب والشيبس

8- الشوكولاتة

وتابع، إنه يجب الإقلال من تناول هذه الأطعمة، ويفضل الامتناع عنها، واستبدالها بالخضراوات والفاكهة الطازجة، ومشروب بذر الكتان والسمسم واللبن الرائب والزبادي والمكسرات النيئة والترمس غير المملح والشوفان والبقوليات، وذلك لأن هذه الأطعمة تمد الجسم بالمعادن والفيتامينات اللازمة وترفع معدلات حرق الدهون ما يمنع ظهور الكرش.

 
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