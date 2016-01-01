الرئيسية | طب وصحة | أخصائي أسنان يقدم مجموعة نصائح للحفاظ على الأسنان من التسوس

أخصائي أسنان يقدم مجموعة نصائح للحفاظ على الأسنان من التسوس

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أخصائي أسنان يقدم مجموعة نصائح للحفاظ على الأسنان من التسوس

الحفاظ على صحة الأسنان من الأمور الضرورية التي لا يهتم الكثير بها مما يعرضهم للإصابة بالأمراض الخطيرة التي تهدد صحة الفم والأسنان.. لذا يقدم الدكتور أحمد عبد السلام، أخصائي طب الفم والأسنان أهم النصائح للحفاظ على أسنانك من خلال عاداتك الغذائية.

 

ويقول أحمد: إن تقليل نسبة السكر المتناولة يوميا لها دور كبير في خفض فرص تسوس الأسنان، وهناك العديد من المشروبات والأغذية التي تعتبر مصدرا للسكريات البسيطة وأشهرها:

 

- الحلويات والكعك والبسكويت والشوكولاتة بأنواعها.

- المشروبات السكرية بما فيها المشروبات الغازية، والعصائر المختلفة بما فيه عصير الفواكه الطازج.

- سكر المائدة.

- حبوب الإفطار والفطائر المحلاة بالسكر.

- المربى والعسل وشراب الذرة (syrups).

- الصلصات الحلوة.

- الفواكه المجففة.

 

لذا يجب الابتعاد عن الإفراط في تناولها للحفاظ على أسنان قوية بدون تسوس أو مشكلات تؤثر عليها على المدى البعيد.

 
مجموع المشاهدات: 167 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات