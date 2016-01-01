أخصائي أسنان يقدم مجموعة نصائح للحفاظ على الأسنان من التسوس

الحفاظ على صحة الأسنان من الأمور الضرورية التي لا يهتم الكثير بها مما يعرضهم للإصابة بالأمراض الخطيرة التي تهدد صحة الفم والأسنان.. لذا يقدم الدكتور أحمد عبد السلام، أخصائي طب الفم والأسنان أهم النصائح للحفاظ على أسنانك من خلال عاداتك الغذائية.

ويقول أحمد: إن تقليل نسبة السكر المتناولة يوميا لها دور كبير في خفض فرص تسوس الأسنان، وهناك العديد من المشروبات والأغذية التي تعتبر مصدرا للسكريات البسيطة وأشهرها:

- الحلويات والكعك والبسكويت والشوكولاتة بأنواعها.

- المشروبات السكرية بما فيها المشروبات الغازية، والعصائر المختلفة بما فيه عصير الفواكه الطازج.

- سكر المائدة.

- حبوب الإفطار والفطائر المحلاة بالسكر.

- المربى والعسل وشراب الذرة (syrups).

- الصلصات الحلوة.

- الفواكه المجففة.

لذا يجب الابتعاد عن الإفراط في تناولها للحفاظ على أسنان قوية بدون تسوس أو مشكلات تؤثر عليها على المدى البعيد.