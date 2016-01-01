هل يساعد أكل العنب على إنقاص الوزن؟

أكل حفنة من العنب أفضل كثيراً صحياً من أكل كيس من رقائق البطاطس المقلية (الشيبس)، كما أنه خيار يساعد على فقدان الوزن. وتشير بعض التقارير إلى أن للعنب الأحمر الداكن فوائد لا تقتصر على صحة القلب، وإنما يمكن أن تساعد على التخسيس وفقدان بعض الوزن الزائد. لكن تناول كمية كبيرة من العنب أو أي طعام آخر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم يقابله نشاط بدني يحرق السعرات الحرارية التي دخلت الجسم، بغض النظر عن المكونات التي تساعد على التخسيس في العنب.



يحتوي العنب الأحمر الداكن على مضادات للأكسدة في قشرته، وقد وجدت أبحاث سابقة أن هذه المضادات تحمي من السرطان، وتفيد مرضى القلب والسكّري، ومؤخراً أظهرت أبحاث جديدة أن لمضادات الأكسدة هذه قدرة على إنقاص الوزن والوقاية من السُّمنة.



لكن وفقاً لدراسة من جامعة هارفارد نُشرت عام 2014 إذا تم أكل كميات كبيرة من العنب وشُرب عصيره بشكل منتظم لا تتحقق الفائدة المرجوّة من مضادات الأكسدة التي تحتويها قشرة العنب الأحمر.



بينماً أفادت نتائج دراسة نشرتها دورية "السُّمنة" عام 2015 أن الجرعة الكبيرة من مضادات الأكسدة التي يحتويها العنب خاصة الأحمر تساعد على تحويل الدهون البيضاء في الجسم إلى دهون بنية، ويتم تخزين الدهون البيضاء في الجسم وتسبب الوزن الزائد، بينما يسهل حرق الدهون البنية.



وتشجّع نتائج الدراسة الأحدث على استهلاك كمية جيدة من العنب في الطعام ضمن نظام غذائي يراقب عدد السعرات الحرارية لضمان الاستفادة من العنب في التخسيس وعدم التضرّر من كمية السكّر التي يحتويها.