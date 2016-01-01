6 أصناف من الأطعمة لتحسين عملية الهضم

الهضم الجيد لما نتناوله من أطعمة يعد أحد أسرار الاستمتاع بحياة صحية مستقرة، لأن أي مشكلات في الهضم يترتب عليها الكثير من الأعراض التي تؤثر على كل أعضاء الجسم، حتى على الحالة النفسية.

قالت الدكتورة هدى مدحت، أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك أطعمة تساعد على الهضم الجيد، والتي توضحها في السطور التالية:

الموز

لأنه غني بالألياف الغذائية، التي تنظم حركة الأمعاء، كما أنه ملين، إلى جانب أنه غني بالمعادن والفيتامينات.

الزبادي

البكتيريا النافعة التي يحتوي عليها الزبادي، تساعد على استعادة التوازن بالأمعاء، وتساعد على الهضم الجيد.

البطاطا

لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تمنع تراكم السموم في القناة الهضمية.

الشوفان

إنه الحل رقم واحد للإمساك، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، كما أنه يساعد على طرد السموم الموجودة في القناة الهضمية.

النعناع

يمكنه تنظيف الجهاز الهضمي، لأنه يحتوي على المواد المضادة للالتهابات، كما أنه مهدئ قوي لأي آلام بالأمعاء، يمكنك وضع قطرة أو اثنين من زيت النعناع في كوب من الماء للحصول على أفضل النتائج.

زيت كبد السمك

إذا كنت ترغب في التخلص من الأعراض المزعجة لمتلازمة القولون العصبي، يمكنك الاستعانة بزيت كبد سمك، لما له من خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه يحتوي أيضًا على الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تعزز جهاز المناعة.