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كم بيضة يتعين على طفلك تناولها؟

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 45 دقيقة مضت
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كم بيضة يتعين على طفلك تناولها؟

بعض الأطفال يعشقون البيض سواء مسلوقاً أو مقلياً أو مخفوقاً أو أومليت. لكن كم بيضة يمكن أن يتناولها الطفل دون أن تضر بصحته؟

تقول خبيرة التغذية ناديا روفه إن الأطفال بين عمر سنة وثلاث سنوات يجب أن يتناولوا بيضة إلى اثنين في الأسبوع. ويمكن للأطفال بين أربع و ست سنوات تناول بيضتين.

هذه الكمية تشمل البيض المستخدم في الأغذية المعالجة مثل المكرونة والحلويات.

والانحراف عن هذه التوصية لا بأس به طالما أن المتوسط الأسبوعي متقارب.

وتقول خبيرة التغذية: "إذا تناول الأطفال، على سبيل المثال، المزيد من البيض في عيد الفصح فهذا لن يكون له تأثير فوري على صحتهم".

الآباء ليسوا بحاجة للقلق بشأن كمية الكوليسترول في البيض، إذ أن جسم الطفل سوف ينظم ذلك لوحده.

ولكن تقول خبيرة التغذية إن مح البيض (الصفار) يحتوي على " كمية عالية نسبيا من الدهون".

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