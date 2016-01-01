بالفيديو.. 10 أطعمة لتقوية الرئتين

الحفاظ على صحة الرئتين من الأمور الضرورية جدا خاصة خلال فصل الربيع مع انتشار أمراض الجهاز التنفسي بسبب الرياح وحبوب اللقاح وغيرها من المسببات الأخرى.

ويعرض الفيديو التالى أهم 10 أطعمة لحماية وتعزيز صحة الرئتين دون الحاجة إلى تناول الأدوية أو الذهاب إلى الطبيب.