ماذا تأكل عندما تشعر بالتوتر العصبي؟

أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن بعض الأطعمة تساعد على التخلص من التوتر العصبي، على رأسها بالطبع الشوكولا.



وأوضحت المجلة أنه من الأفضل تناول الشوكولا التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، ليس فقط لأنها أفضل للصحة من الشوكولا المحتوية على الحليب كامل الدسم أو النوغا، بل أيضاً لأنها تعمل على خفض مستوى التوتر، وذلك بفضل احتواء الكاكاو على أحد المكونات الرئيسية لهرمون "السيروتونين" المعروف باسم "هرمون السعادة".



وتساعد الكربوهيدرات المعقدة، كتلك الموجودة في رقائق الشوفان، على إفراز هرمون "السيروتونين" في الجسم، والذي يعمل على تحسين المزاج والشعور بالراحة النفسية. كما يسهم الأفوكادو في تهدئة الأعصاب وإمداد الجسم بالطاقة ويساعد على رفع مستوى التركيز.



وتعد المكسرات سلاحاً فعالاً لمحاربة التوتر النفسي، حيث يحتوي الفستق والجوز على فيتامين B والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تمد الجسم بالطاقة وترفع مستوى التركيز. كما أن البوتاسيوم يعمل بشكل إضافي على ضبط معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يساعد على التخلص من التوتر.



وتعتبر منتجات الألبان، كالزبادي، غذاء مثالياً للأعصاب بفضل احتوائها على فيتامين "د"، الذي يعمل على تحسين المزاج والشعور بالسعادة، فضلاً عن أهميته لتقوية العظام. ويعتبر الزبادي قاتلاً حقيقياً للتوتر العصبي بالاشتراك مع فيتامين "ج"، الذي يوجد في التوت مثلاً.