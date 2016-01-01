الرئيسية | طب وصحة | ما أنواع السرطان التي تستجيب للعلاج الكيماوي؟

ما أنواع السرطان التي تستجيب للعلاج الكيماوي؟

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ما أنواع السرطان التي تستجيب للعلاج الكيماوي؟

أي نوع من العلاج مناسب للسرطان؟ إجابة هذا السؤال تحسم استراتيجية التعامل مع هذا المرض الخطير. بعض الحالات يمكن اللجوء فيها إلى علاجات بديلة تعتمد على مزيج من التغذية والنشاط البدني والوخز بالإبر الصينية لمحاربة الورم، ويمكن أن تحقق نجاحات لا يحتاج المريض بعدها إلا إلى تدخل جراحي محدود. وبعض الحالات تستجيب أكثر للعلاج الكيماوي أو الإشعاعي، وتُظهر التقارير الطبية تحسن حالة المريض بعد انتهاء العلاج.

تستجيب إلى العلاج الكيماوي بشكل جيد كل من سرطانات الرئة، والعظام، والمبيض، والخصية
أنواع الأورام التي تستجيب للكيماوي:

هناك أنواع رئيسية من الأورام السرطانية تستجيب أفضل للعلاج الكيماوي، هي: 3 أنواع من سرطان الدم، الأول: اللوكيميا، والثاني: سرطان الغدد الليمفاوية، والثالث: سرطان المايولما المتعددة.

إلى جانب سرطان الدم، تستجيب إلى العلاج الكيماوي بشكل جيد كل من سرطانات الرئة، والعظام، والمبيض، والخصية.

من ناحية أخرى، تؤثر المرحلة التي يتم فيها اكتشاف وجود السرطان على استراتيجية العلاج. فسرطان الثدي والبروستاتا يمكن علاجهما بالهرمونات التي تعتبر أفضل خيار علاجي، لكن إذا تمّ اكتشاف وجود الورم في مرحلة متأخرة قد يكون العلاج الكيماوي هو الخيار الأنسب.

ويظل الطبيب أفضل من يقرر طريقة العلاج المناسبة، لأن الأمر يختلف من حالة إلى أخرى، كما أنه من الصعب التنبؤ بطريقة استجابة الورم للعلاج. كذلك يؤثر أيضاً على القرار نوعية الآثار الجانبية المترتبة على كل نمط علاجي، ومدى الفوائد والسلبيات المتوقعة من كل طريقة علاجية، وهي أمور تنبغي مناقشتها مع الطبيب.

مجموع المشاهدات: 210 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات