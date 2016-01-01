5 علامات تكشف الإصابة بأمراض الكلى..اكتشفيها

الكليتين مسئولة في الجسم عن غسل السموم والتخلص منها، والحفاظ على دمائنا نظيفة وصحية، كما أنها تساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

ويشير دكتور سيد شلبي أستاذ الأمراض الباطنة إلي أنه يجب الحفاظ على هذا الجهاز، والانتباه لأي أعراض تشير إلى وجود خلل بالكليتين حتى يمكن علاجه مبكرا، قبل أن يتفاقم ويتحول إلى مشكلة صعب حلها.

ويستعرض دكتور سيد في السطور التالية أهم الأعراض التي تنبئ بوجود مشكلة بالكليتين، لعلاجها مبكرا.

التورم

هذا سيحدث بسبب عدم قدرة الكليتين على التخلص من السموم، فيبدأ جسمك في تخزين والحفاظ على السوائل؛ في أماكن مختلفة؛ مثل القدمين والذراعين والساقين.

ألم في أسفل الظهر

إذا كان لديك مشكلة في الكلى، فستشعر بألم غير مبرر في أسفل الظهر، في واحد أو كلا الجانبين.

جفاف وحكة في الجلد

عندما لا يمكن للكلى التخلص من السموم الموجودة بالجسم، فقد يؤثر ذلك على الجلد، ويتسبب في ظهور الطفح الجلدي، والحكة أو جفاف الجلد.

ومع ذلك، عند حدوث هذا العرض، لابد من زيارة طبيب الجلدية، للتأكد أنه ليست هناك أسباب أخرى.

البول الرغوي

ستلاحظ وجود فقاعات زائدة في البول، والناتجة عن وجود مستويات عالية من البروتين في الجسم، نتيجة عدم قدرة الكلى على معالجتها.

انتفاخ العيون

كما ذكر من قبل، عند تلف الكلى، فإنها لن تكون قادرة على تصفية البروتينات، مما ينتج عنه ظهور بعض الانتفاخات والتورمات، ومنها ظهور الانتفاخ المستمر تحت عينيك.

التشخيص المبكر هو الحل

عند ملاحظة بعض أو كل العلامات السالف ذكرها لابد من الإسراع إلى الطبيب، حتى يمكن علاج الأمر في بدايته.

وعن الوقاية يشير دكتور سيد إلى ضرورة اتباع نظام غذائي صحي، مع التقليل من الملح في الطعام، وكذلك المخللات، فأرضرارهم تفوق طعمهم اللذيذ.

كذلك لابد من شرب الكثير من الماء والعصائر الطبيعية، حتى تتمكن الكلى من غسل السموم التي تتراكم في الجسم بشكل جيد، وإذا كنت مدخنا، يمكنك حماية نفسك ضد أمراض الكلى عن طريق التوقف عن هذه العادة.