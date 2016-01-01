6 خطوات تساعدك في القضاء على حبوب الظهر

منطقة الظهر لدى صاحبات البشرة الدهنية، تعد واحدة من أكثر المناطق المعرضة لحب الشباب، لأنها تتعرض للتعرق، ولا يتم الاهتمام بها والعناية بتجفيفها، أو تخليصها من الدهون التي تتراكم عليها.

وتشير الدكتورة سارة يسري، أخصائية الأمراض الجلدية، إلى أن هناك بعض الخطوات التي يمكن من خلالها التعامل مع حبوب الظهر، والتقليل من ظهورها، والتي نوضحها في السطور التالية:

تغيير الملاءات أسبوعيًا

ملاءات السرير من المناطق التي تتلوث من الدهون والبكتيريا التي تتراكم على بشرتك، وهى من الأمور التي تجهلها معظم النساء، والتي تعد من أسباب انتقال الحبوب لمنطقة الظهر.

لذلك لا بد من تغيير الملاءات على أقصى تقدير مرة في الأسبوع، وإن كان يفضل أن يكون ذلك كل 3 أيام.

إبعاد بلسم الشعر عن جلدك

منتجات الشعر مليئة بالزيوت، التي يمكن أن تسد مسام الجلد، وتسبب حب الشباب، وما لا تلتفت له الكثيرات، أنه عند استخدام البلسم أثناء حمامك، وعند غسله يسقط كله على ظهرك، ويسد المسام، فتبدأ في سد مسام جلدك، وتظهر الحبوب.

تنظيف منطقة الظهر

تنظيف البشرة وتقشيرها يعد من الخطوات المهمة لصاحبات البشرة الدهنية، ولكن هذه الخطوة لا تطبقها النساء على منطقة الظهر، على الرغم من أهميتها، لأنها ستخلصك تمامًا من ظهور الحبوب في هذه المنطقة.

خل التفاح

يمكن أن يساعد الرقم الهيدروجيني من خل التفاح على تجفيف البشرة، وتخلصها من تراكم الدهون عليها، وبالتالي ستخلصك نهائيًا من ظهور حبوب الظهر.

يمكنك ملء زجاجة رذاذ، إلى ثلثها بخل التفاح، والبقية بالماء، ولترشيها على ظهرك، ثم تجفيفها، وكرري ذلك يوميًا.

استخدام منظفات غسيل بلا روائح

منظفات الغسيل ذات الروائح النفاذة، تمتلئ بالمواد الكيميائية التي تؤدي إلى ظهور حبوب الظهر، عند ارتدائك الملابس، لذلك فلا بد من اختيار المساحيق التي تحتوي على أقل قدر من الروائح.

ارتداء الملابس القطنية

يجب تجنب الأقمشة المصنوعة من الألياف الصناعية والبوليستر؛ لأنها تسبب تهيج للجلد، وتزيد من التعرق، واستبدالها بالملابس القطنية؛ لأنها تمتص العرق، وتسمح لجلدك بأن يتنفس.