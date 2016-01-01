مزايا وسلبيات 7 أنواع من زيوت الطهي

من المعروف أن الطعام كثير الدهون ليس صحياً لكن الجسم يحتاج أنواعاً من الدهون توجد في زيوت الطهي ليحافط على صحة الدماغ والقلب. لذا، من المفيد استخدام الزيوت الأكثر دعماً للصحة، والابتعاد عن الزيوت المهدرجة مثل السمن النباتي، وتقليل استهلاك الدهون الحيوانية.



إليك ما تحتاج معرفته عن أهم زيوت الطهي:



زيت المكسرات. تحتوي الملعقة الواحدة من زيت المكسرات على 40 سعرة حرارية، وهي كمية كبيرة من السعرات يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم استخدام هذا الزيت بكثرة. لكن يمتاز زيت المكسرات بأنه غني بالدهون المفيدة للقلب والدماغ.



زيت جوز الهند. يعتبر زيت جوز الهند أكثر زيت آمن للصحة على الرغم من محتواه الغني بالدهون. يزوّد زيت جو الهند الجسم بأحماض أوميغا3 و6، ويمكن استخدامه للقلي.



زيت الزيتون. يمتاز زيت الزيتون بفوائده الكبيرة للقلب والشرايين، وهو غني بالكولسترول الجيد الذي يطرد الكولسترول الضار من الجسم، كما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع. لا ينبغي تسخين زيت الزيتون إلى درجات حرارة شديدة الارتفاع، وهو غير مناسب للقلي، لكن يمكن الطهي به وتسخينه إلى حرارة معتدلة.



زيت الخردل. يُستخدم هذا الزيت في المطبخ الهندي، وقد أظهرت دراسات حديثة بعض المخاطر المحتملة عند باستخدامه لاحتوائه على أحماض أوصت السلطات الصحية الأمريكية والكندية بعدم تناول أطعمة تدخل فيها.



زيت الذرة. هو زيت صحي للقلب، وغني بفيتامين "إي" المفيد للبشرة، لكن معظم الذرة الموجودة حالياً أصبحت معالجة وراثياً، لذا لا يُنصح بالاعتماد على هذا الزيت بالكامل.



زيت نخالة الأرز. يمتاز هذا الزيت بأنه خالٍ تماماً من الكولسترول ويحتوي على أحماض أوميغا3، لذلك هو مفيد للقلب، ومناسب لمن يعانون من ارتفاع الكولسترول.



زيت عبّاد الشمس. يتسبب زيت عبّاد الشمس في ارتفاع نسبة السكر لدى مرضى السكري، كما أن استخدامه بشكل دائم في الطهي يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.