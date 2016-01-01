هل يمكن لمريض السكري أكل الأجبان؟

النظام الغذائي الصحي عنصر هام في ضبط نسبة السكر بالدم. نتيجة مرض السكري لا يقوم الجسم بعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات على النحو المطلوب، لذا يتم أكلها بكميات ضئيلة حتى لا ترتفع نسبة السكر بالدم. وبالمثل يمكن دمج الأجبان ضمن النظام الغذائي الحساس الخاص بمريض السكري، إليك ما تحتاج معرفته عن الأمر:



الأجبان والكربوهيدرات. يتضمن النظام الغذائي الخاص بمرض السكري ضبط كمية الكربوهيدرات، بحيث تتراوح كميتها على مدار اليوم ما بين 45 و60 غراماً للوجبات الرئيسية، و15 غراماً في الوجبات الخفيفة.



وبالمثل، إذا أكلت حصة (28 غراماً) من جبن الموزاريلا أو الشيدر ستتضمن غراماً واحداً من الكربوهيدرات. لذلك، يمكنك أكل سندويش من الجبن في وجبة الغداء مع حبة تفاح كبيرة. وكوجبة خفيفة يمكنك أكل شريحة من الجبن مع حبة فاكهة صغيرة.



الوزن. البدانة خطر كبير يهدد مريض السكري، بينما يساعد إنقاص الوزن على إدارة المرض. ومن الضروري التحكم وضبط كمية الجبن التي تأكلها، فحصة من الجبن الشيدر (28 غراماً) تزوّد الجسم بـ 113 سعرة حرارية، بينما يبلغ عدد السعرات الحرارية في نفس الكمية من الأنواع قليلة الدسم 44 سعرة.



وللاستمتاع بمذاق الجبن وعدم الإفراط في أكلها يمكنك إذابة كمية قليلة من الجبن قليل الدسم على قطع من البروكلي وتناولها كوجبة خفيفة.



الجبن والملح. أحد الأسباب في وضع قيود على تناول مريض السكري للأجبان الصوديوم الذي يشكل العنصر الأساسي في تركيبة الملح. تحتوي الحصة الواحدة (28 غراماً) من الشيدر على 174 ملغ من الصويوم. ويبلغ الحد الأقصى لكمية الصوديوم في النظام الغذائي لمريض السكري 1500 ملغ في اليوم.



لذا، يُنصح مريض السكري بتناول الجبن قليل الملح، والذي تبلغ كمية الصوديوم في الحصة الوحدة منه 6 ملغ فقط. من فوائد تقليل كمية الصوديوم الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.