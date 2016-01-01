للرياضيين..7 أطعمة تساعدك على بناء عضلاتك في زمن قياسي

يحاول البعض الحصول على عضلات مفتولة ومشدودة، فيجهدون أنفسهم في صالات الرياضة، إلا أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا.

وتؤكد دكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية أن أفضل طريقة لبناء العضلات وحرق الدهون بأسرع وقت؛ عن طريق تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين، فكمية من البروتين التي يحتوي عليها نظامك الغذائي هي التي تحدد مدى السرعة التي يمكن بناء العضلات فيها.

وتستعرض دكتورة تيفني في السطور التالية أهم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، والتي يمكنها أن تساعدك في بناء عضلاتك بشكل أسرع.

البيض

يحتوي البيض على فيتامين ب 12، وهو أمر ضروري لبناء العضلات، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأخرى، مثل فيتامينات (ب 6 وهـ ود) والريبوفلافين والفولات والحديد والزنك والفوسفور.

الجبن

تحتوي الأجبان على عنصر "البروبيوتيك" الذي يساعد في امتصاص جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات.

الكينوا

هذه الحبوب الغنية بالبروتين من أفضل الأطعمة التي تساعدك في بناء عضلاتك سريعا، كما أنها غنية بالألياف والحديد والمغنيسيوم، وهي معادن تحافظ على وظيفة العضلات.

العدس

غني بالبروتين، وهو الطعام المثالي للنباتيين، الذين يتطلعون إلى اكتساب كتلة عضلات في زمن قصير.

سمك السلمون

غني بالأحماض الدهنية أوميجا 3 الجيدة لصحة القلب، كما أنها تحافظ على كتلة العضلات، كما يساعد السلمون أيضا في الحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

صدور الدجاج

يحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3، مما يجعله مصدر جيد للبروتين، وكذلك لفيتامين "النياسين ب"، الذي يلعب دورا هاما في مساعدة الجسم على إنتاج الطاقة

لحم البقر

مفيد بناء العضلات، لأنه يحتوي على الكيراتين الذي يساعدك على ممارسة المزيد من الرياضة، كما أنه مصدر جيد للبروتين، وغني أيضا بفيتامين ب12، والحديد والزنك، وجميعها عناصر أساسية لبناء العضلات.

لحم الضأن

أفضل مصدر للبروتين الذي يساعد في بناء العضلات، والذي يعطي جسمك الطاقة التي يحتاج إليها، كما أنه غني بفيتامين ب 12.