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4 أطعمة لتجديد شبابك للأبد

بواسطة أخبارنا المغربية 9 ساعات 22 دقيقة مضت
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4 أطعمة لتجديد شبابك للأبد

التمتع بصحة جيدة ومظهر شاب حتى مع التقدم في العمر، هو أمنية الكثيرين، من الرجال والنساء، وإن كانت النساء أكثر حرصا على ذلك، مما يجعل الكثيرات يلجأن إلى عمليات التجميل.

 

وتؤكد الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أنه يمكن تجديد شباب البشرة دون اللجوء لعمليات التجميل، التي سرعان ما ينتهي مفعولها تاركة البشرة متهدلة، من خلال تناول الأطعمة التالية يوميا:

 

السبانخ:

- تحتوي على نسبة عالية من فيتامين (أ) وفيتامين (سي) وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة القوية، وكلها فيتامينات تزيل السموم من الجسم.

- وتحتوي أيضا على مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة، تجعلها تحمي جسمك من الجذور الحرة، التي تحاول تدمير الخلايا، وتعجل بظهور علامات الشيخوخة والتقدم في العمر.

- السبانخ غنية أيضا بالحديد الذي هو يحمي من الإصابة بفقر الدم.

 

الفاصوليا:

- جميع أنواع الفاصوليا، تساعد على طرد جميع الدهون السموم من الأمعاء، وبالتالي تحمي من مشكلات القولون والجهاز الهضمي ككل.

- الفاصوليا الحمراء على رأس القائمة، مفيدة في الحماية من الإصابة بسرطان القولون، كما أنها تنظم السكر في الدم وضغط الدم.

 

المكسرات:

- جميع أنواع المكسرات مغذية، وتحافظ على الصحة وتعزز عمل الدماغ، بسبب محتواها من الأحماض الدهنية أوميجا،3 التي تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الجسم.

- اللوز وعين الجمل، من أفضل الخيارات للمرضى الذين يعانون من مرض السكري ومرض القلب.

- عين الجمل تحديدا، يحتوي على مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة وكذلك الأحماض الدهنية أوميجا 3، مما يجعله سرا من أسرار الشباب.

 

البيض:

- البيض غني بالبروتين، الذي يعزز عملية تجديد الخلايا، كما أنه يحتوي على مادة تعرف "الكولين"، وهذه المادة تساعد على تعزيز الذاكرة، وتقويتها.

 
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