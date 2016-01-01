7 أطعمة تقوي ذاكرتك وتحميك من ألزهايمر

ذاكرتنا يصيبها التآكل مع مرور الوقت، والتقدم في العمر، فنبدأ في نسيان التواريخ المهمة والأرقام والمعلومات، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بتقويتها وتعزيز عملها.

وقالت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، إنه يمكن تقوية الذاكرة من خلال التركيز على تناول بعض الأطعمة، والتي توضحها في السطور التالية.

حمض أوميجا 3

- هو حمض هام لدعم خلايا الدماغ، وأغنى الأطعمة بالأوميجا 3؛ هو السمك بما في ذلك جميع أنواعه، وبشكل خاص؛ سمك السلمون والماكريل والسردين والتونة والرنجة.

مصدر آخر هام يحتوي على الأوميجا 3 هو عين الجمل؛ والذي يحتوي أيضا على فيتامين (هـ) المضاد للأكسدة، والذي يحمي خلايا الدماغ من التلف، كذلك يمكن تناول قرع العسل وبذور الكتان، والتي تحتوي على الاوميجا 3، ويحتوي أيضا على الزنك، الذي يساعد على تقوية الذاكرة.

الأفوكادو

- غني بالزيوت الدهنية، وهي مثل أوميجا 3، تدعم عمل الدماغ، وتحافظ عليه من التلف، وتمده بالأكسجين.

مضادات الأكسدة

والتي تحمي خلايا المخ من الجذور الحرة، التي تحاول تدميرها.

وأفضل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة؛ العنب الذي يعزز عمل الذاكرة، وكذلك مهارات صنع القرار.

وإذا كنت من محبي الشيكولاتة، فيمكنك التمتع بطعم الشيكولاتة الداكنة، التي تقوي الذاكرة، لما تحتويه من مضادات أكسدة قوية.

العسل

يوفر الطاقة للجسم، مما يحافظ على الدماغ في حالة تيقظ واستقرار دائم، ما يجعله يعمل بكفاءة.

التفاح

تماما مثل البصل في الفوائد الصحية، فهو مليء بمضادات الأكسدة، ويمكن أن يحميك من العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر.

الروزماري

هذه العشبة تحتوي على مضادات أكسدة، ورائحته كافية لتعزيز الذاكرة.

اللوز

من المكسرات الغنية بفيتامين (هـ)، والذي يعزز عمل الذاكرة، كما أنه غني بفيتامين (ب6) الذي يعزز عمل الجهاز العصبي..