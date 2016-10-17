هذا ما تصنعه المشروبات الغازية داخل أدمغتنا
ذكر باحثون أميركيون، أن تناول المشروبات المحلاة، التي تحتوي على الصودا بشكل منتظم، يؤدي إلى إجهاد الدماغ وإضعافه.
ونشرت مجلة ألزهايمر والخرف الطبية، الدراسة التي بين فيها الباحثون أثر التناول اليومي للمشروبات المحلاة والغازية في الذاكرة.
وأخضع العلماء 3 مجموعات من المتطوعين للفحص بالرنين المغناطيسي، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الفئة العمرية والنظام الغذائي في كل مجموعة، وتبين للباحثين وجود علاقة بين مشروبات الصودا وتلك الغنية بالمواد السكرية وضعف الذاكرة.
وحذرت الدراسة من الإفراط في تناول أي من صودا الدايت أو الحمية أو المشروبات المحلاة بالسكر، ورأت انها تضر بالفعل بالدماغ، كما أن تناولها المتكرر، قد يكون مسؤولاً عن أمراض الأوعية الدموية والسكري والسمنة.
شاشة أخبارنا
هكذا حلقت طائرة بين البيضاء وبلجيكا بربان ميت
أخبارنا المغربية في عددها الصادر غدا، قالت يومية الصباح أن طائرة حلقت بين البيضاء وبلجيكا بربان ميت، الأمر الذي جعل الركاب يعيشون لحظات عصيبة وهم يحلقون ... تفاصيل أكثر
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟