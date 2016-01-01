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فوائد رائعة لشُرب الحليب خالي الدسم

بواسطة أخبارنا المغربية 27 دقيقة مضت
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فوائد رائعة لشُرب الحليب خالي الدسم

الحليب خالي الدسم بديل رائع لمن يريد تخفيف وزنه وفي الوقت نفسه الاستفادة من مغذيات الحليب. يوفّر الحليب خالي الدسم البروتين وفيتامينات ب1 وب2 وب12 إلى جانب مجموعة من المعادن الهامة. إليك أهم فوائد شُرب الحليب خالي الدسم والحليب المقشود أو قليل الدسم:

* الفائدة الأولى للحليب خالي الدسم هي عدم وجود دهون حيوانية، لأنه قد تمت إزالتها. يساعد ذلك على ضبط الوزن.

* الحليب خالي الدسم قليل الكولسترول.

* يمتاز الحليب منزوع الدسم بأنه مصدر رائع للبروتين (8.5 غرامات في الكوب)، وخاصة الأحماض الأمينية التي تقوم ببناء وصيانة العضلات والأنسجة. يحتوي هذا الحليب أيضاً على نوع من البروتينات اسمه ساسين سهل الهضم.

* يحتوي الحليب خالي الدسم على معادن: السيلينيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، والفسفور. وهي تركيبة ضرورية لصحة العظام والأسنان، كما أن البوتاسيوم مفيد لوظائف عضلة القلب.

* يزوّد كوب الحليب خالي الدسم الجسم بـ 71 سعرة حرارية فقط، بينما يحتوي كوب الحليب البقري كامل الدسم على 160 سعرة حرارية.

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