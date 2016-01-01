الرئيسية | طب وصحة | متى يتوجب على الأشخاص البالغين التطعيم ضد الحصبة؟

متى يتوجب على الأشخاص البالغين التطعيم ضد الحصبة؟

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 27 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
متى يتوجب على الأشخاص البالغين التطعيم ضد الحصبة؟

نصحت اللجنة الدائمة للتطعيمات بإعادة التطعيم ضد الحصبة بالنسبة للبالغين الذين يشكون في تطعيمهم ضد المرض في مرحلة الطفولة.

وأوصت اللجنة الألمانية بلقاح MMR، وهو مزيج ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، كما نصحت اللجنة بأخذ اللقاح مرة أخرى في حالة الشك في تناوله مرة واحدة في مرحلة الطفولة.

وينطبق ذلك بشكل خاص على الآباء والأشخاص، الذين يعملون في المرافق الصحية أو التجمعات مثل رياض الأطفال، لأن مَن يتناول لقاح الحصبة لا يحمي نفسه فحسب، وإنما يحمي الآخرين نظراً لأن الحصبة من الأمراض شديدة العدوى، ويؤدي كل اتصال مع شخص مصاب إلى نقل العدوى تقريباً.

ويمكن تحصين الرضع من سن الشهر الحادي عشر، حيث إن الحصبة تمثل خطورة كبيرة على الطفل في السنة الأولى من عمره، كما يلزم على الآباء والأشخاص المتعاملين مع الأطفال أن يكونوا محصنين ضد الحصبة، ومن الناحية المثالية يتم تطعيم الطفل بالجرعة الثانية في الأشهر بين 15 و23.

مجموع المشاهدات: 82 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات