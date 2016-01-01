متى يتوجب على الأشخاص البالغين التطعيم ضد الحصبة؟

نصحت اللجنة الدائمة للتطعيمات بإعادة التطعيم ضد الحصبة بالنسبة للبالغين الذين يشكون في تطعيمهم ضد المرض في مرحلة الطفولة.



وأوصت اللجنة الألمانية بلقاح MMR، وهو مزيج ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، كما نصحت اللجنة بأخذ اللقاح مرة أخرى في حالة الشك في تناوله مرة واحدة في مرحلة الطفولة.



وينطبق ذلك بشكل خاص على الآباء والأشخاص، الذين يعملون في المرافق الصحية أو التجمعات مثل رياض الأطفال، لأن مَن يتناول لقاح الحصبة لا يحمي نفسه فحسب، وإنما يحمي الآخرين نظراً لأن الحصبة من الأمراض شديدة العدوى، ويؤدي كل اتصال مع شخص مصاب إلى نقل العدوى تقريباً.



ويمكن تحصين الرضع من سن الشهر الحادي عشر، حيث إن الحصبة تمثل خطورة كبيرة على الطفل في السنة الأولى من عمره، كما يلزم على الآباء والأشخاص المتعاملين مع الأطفال أن يكونوا محصنين ضد الحصبة، ومن الناحية المثالية يتم تطعيم الطفل بالجرعة الثانية في الأشهر بين 15 و23.