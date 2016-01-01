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منتجات الحِمية الغذائية قد تهددك بالبدانة

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 26 دقيقة مضت
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منتجات الحِمية الغذائية قد تهددك بالبدانة

ذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية، أن بعض منتجات الحِمية الغذائية قد تؤدي إلى البدانة بخلاف ما تَعد به وتروج له، وذلك استناداً إلى نتائج دراسة أمريكية حديثة.

وأوضحت المجلة أن بعض منتجات الحِمية الغذائية تفتقر إلى الدهون أو تحتوي على القليل منها. ونظراً لأن الدهون هي المسؤولة عن المذاق اللذيذ للطعام لذا تلجأ الشركة المصنعة إلى السكر لإكساب منتجاتها مذاقاً شهياً. ومن المعروف بالطبع أن تناول السكر يؤدي على المدى الطويل إلى زيادة الوزن.

كما أن تناول السكر المختبئ في منتجات الحِمية الغذائية بانتظام قد تترتب عليه عواقب صحية وخيمة، كأضرار الكبد والتهاب السحايا، وذلك وفقاً لما توصلت إليه نتائج الدراسة الأمريكية. ولتجنب هذه المخاطر، توصي "فرويندين" بإلقاء نظرة فاحصة على قائمة المكونات بمنتجات الحِمية الغذائية لاكتشاف السكر المختبئ بها.

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