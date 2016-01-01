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معطيات جديدة حول ما اكتشفه باحثون مغاربة بخصوص دواء مرض السيدا

بواسطة أخبارنا المغربية 38 دقيقة مضت
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معطيات جديدة حول ما اكتشفه باحثون مغاربة بخصوص دواء مرض السيدا

أخبارنا المغربية 

تمكن فريق من الخبراء المغاربة من تطوير جزيئة جديدة تحمل اسم" أ بي إكس 464" قادرة على محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة، وفعالة في إيقاف تطور فيروس السيدا، وتقليص حجمه الفيروسي.

وكشفت مصادر طبية علمية لـ"الأخبار أن الجزيئة الجديدة القادرة على القضاء على فيروس السيدا، والتي تم تطويرها من طرف الباحث المغربي البروفيسور جمال التازي، مازالت في المرحلة الثانية من الانتاج، مضيفة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية تطوير الأدوية. 

و تابعت نفس اليومية  أن العديد من الأدوية التي يتم تطويرها تصل إلى المرحلة الثانية وتتوقف عملية تطويرها وإنتاجها بسبب ظهور نتائج معاكسة وغير إيجابية خلال المرحلتين الثالثة والرابعة من عملية تطوير الأدوية.

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