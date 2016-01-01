وصفة طبيعية تخلصك من آلام القدم والكعبين
آلام القدم والكعبين من أشهر آلام العظام شيوعا خاصة بين كبار السن، وهى آلام مزعجة قد تعوق حركة صاحبها، مما يدفعه للبحث عن أفضل المسكنات..
الدكتورة حكيمة المالكى أستاذ الطب البديل والتداوى بالأعشاب، تقدم لك وصفة طبيعية تقضى على آلام القدم والكعبين.
المكونات:
ليمونة مقطعة شرائح
شاش طبي
الطريقة:
نحضر شرائح الليمون ونقوم بفرك القدم والكعبين بها جيدا في حركات دائرية لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم نلف الكعبين والقدم بالشاش الطبى لمدة ساعة، وذلك للتخلص من آلام القدم والكعبين، كما يعمل الليمون على تطهير القدم في حالة وجود أي بثور بها مما يمنع حدوث الإلتهابات بها.
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