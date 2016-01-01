أورام خبيثة تصيب الرجال أكثر من النساء

السرطان مرض قاتل يهاجم كلاً من النساء والرجال، لكن بعض الأنواع تصب أحد الجنسين بمعدّل أكبر. بالطبع أورام البروستاتا مثلاً تصيب الرجال فقط، لكن هناك أنواع من الأورام تصيب الجنسين وعلى الرجال الحذر منها أكثر؛ إليك ما تحتاج معرفته عنها:



الرئة. التدخين سبب رئيسي لإصابة الرجال بسرطان الرئة على الرغم من تدخين بعض النساء. لكن وفقاً للدراسات حتى عندما تدخّن المرأة تظل احتمالات إصابتها بسرطان الرئة أقل من الرجل.



القولون. سرطان القولون هو أكثر أنواع الأورام الخبيثة تسبباً في الوفاة للجنسين على مستوى العالم، لكنه يصيب الرجال أكثر من النساء، واحتمالات نجاة المرأة منه أكثير قليلاً من الرجل.



المثانة. وفقاُ لدراسة جمعت بيانات عن معدل الإصابة بسرطان المثانة بين عامي 1969 و1997 تبين أن معدّل إصابة الرجال بهذا الورم أكثر من ضعف معدّل إصابة النساء، كما أن سرطان المثانة يكون أكثر خطورة وعنفاً عند إصابة الرجل به.



الكلى. يصيب سرطان الكلى الرجال أكثر من النساء، وعادة يكبر حجم هذا الورم لدى الرجل بمعدّل أسرع، ويُعتقد أن السبب يعود إلى انتشار التدخين بين الرجال.



البنكرياس. يتساوى عدد المصابين بسرطان البنكرياس من النساء والرجال، لكن يعود سبب الإصابة به لدى الرجال إلى استهلاك الكحول، بينما يعود سبب إصابة النساء به غالباً إلى حصى المرارة.



اللوكيميا. يزيد عدد المصابين بسرطان الدم أو اللوكيميا من الرجال بنسبة بسيطة عن النساء، وفقاً لدراسة نشرتها دورية السرطان الأوروبية.



الفم والبلعوم. نتيجة انتشار التدخين بين الرجال بمعدّل أكبر يكونون أكثر عُرضة للإصابة بسرطان الفم البلعوم.