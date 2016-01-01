الرياضة مفيدة لمرضى حساسية حبوب اللقاح

أكدت الجمعية الألمانية للطب الرياضي والوقاية على أهمية ممارسة الرياضة بالنسبة لمرضى حساسية حبوب اللقاح، وذلك بخلاف الاعتقاد الشائع بينهم.



وأوضحت أن مرضى حساسية حبوب اللقاح يعانون إلى جانب سيلان الأنف والعيون الدامعة من مشاكل في التنفس مثل ضيق الصدر وقِصر النفس، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهة متاعب التنفس تحديداً من خلال ممارسة الرياضة، حيث إنها تعمل على تدريب عضلات التنفس.



ولهذا الغرض، توصي الجمعية مرضى حساسية حبوب اللقاح بممارسة رياضات قوة التحمل، مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، مع مراعاة البدء في ممارسة الرياضة المختارة باعتدال، ثم زيادة درجة الشدة تدريجياً.



وأشارت إلى أنه ليس هناك ما يمنع ممارسة الرياضة حتى في أوقات انتشار حبوب اللقاح، بشرط ممارستها في هذه الأوقات باعتدال مع خفض السرعة عند اللهث.