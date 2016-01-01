الرياضة مفيدة لمرضى حساسية حبوب اللقاح
أكدت الجمعية الألمانية للطب الرياضي والوقاية على أهمية ممارسة الرياضة بالنسبة لمرضى حساسية حبوب اللقاح، وذلك بخلاف الاعتقاد الشائع بينهم.
وأوضحت أن مرضى حساسية حبوب اللقاح يعانون إلى جانب سيلان الأنف والعيون الدامعة من مشاكل في التنفس مثل ضيق الصدر وقِصر النفس، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهة متاعب التنفس تحديداً من خلال ممارسة الرياضة، حيث إنها تعمل على تدريب عضلات التنفس.
ولهذا الغرض، توصي الجمعية مرضى حساسية حبوب اللقاح بممارسة رياضات قوة التحمل، مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، مع مراعاة البدء في ممارسة الرياضة المختارة باعتدال، ثم زيادة درجة الشدة تدريجياً.
وأشارت إلى أنه ليس هناك ما يمنع ممارسة الرياضة حتى في أوقات انتشار حبوب اللقاح، بشرط ممارستها في هذه الأوقات باعتدال مع خفض السرعة عند اللهث.
شاشة أخبارنا
مرض مزمن يغير ملامح الفنانة ابتسام تسكت و يمنعها من مشاركة صورها مع محبيها
هدى الجميعي - صحافية متدربة اعتذرت الفنانة المغربية الشابة ابتسام تسكت من محبيها، بسبب عدم مشاركة صورها في الفترة الأخيرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. و قالت ... تفاصيل أكثر
- هذه هي الاعترافات الصادمة التي أدلى بها أستاذ الجنس مقابل النقط للمحققين
- فايسبوكيون ينتقدون "ميتر جيمس" بسبب وضع يده على كتف الملك : حيد يدك .. راه الملك هاداك
- مأساة بالدار البيضاء...رضيعة تهوي من الطابق الرابع وتفارق الحياة أمام المارة
- مهزلة...الدولة تدعم جامعة الأخويين الخاصة بالأغنياء ب مليارين ونصف والداودي يتهرب من التوضيح
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟