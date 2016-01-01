الرئيسية | طب وصحة | الرياضة مفيدة لمرضى حساسية حبوب اللقاح

الرياضة مفيدة لمرضى حساسية حبوب اللقاح

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الرياضة مفيدة لمرضى حساسية حبوب اللقاح

أكدت الجمعية الألمانية للطب الرياضي والوقاية على أهمية ممارسة الرياضة بالنسبة لمرضى حساسية حبوب اللقاح، وذلك بخلاف الاعتقاد الشائع بينهم.

وأوضحت أن مرضى حساسية حبوب اللقاح يعانون إلى جانب سيلان الأنف والعيون الدامعة من مشاكل في التنفس مثل ضيق الصدر وقِصر النفس، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهة متاعب التنفس تحديداً من خلال ممارسة الرياضة، حيث إنها تعمل على تدريب عضلات التنفس.

ولهذا الغرض، توصي الجمعية مرضى حساسية حبوب اللقاح بممارسة رياضات قوة التحمل، مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، مع مراعاة البدء في ممارسة الرياضة المختارة باعتدال، ثم زيادة درجة الشدة تدريجياً.

وأشارت إلى أنه ليس هناك ما يمنع ممارسة الرياضة حتى في أوقات انتشار حبوب اللقاح، بشرط ممارستها في هذه الأوقات باعتدال مع خفض السرعة عند اللهث.

مجموع المشاهدات: 176 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات