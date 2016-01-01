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5 عادات تجعلك تشعر بالتعب دون أن تدري

بواسطة أخبارنا المغربية 40 دقيقة مضت
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5 عادات تجعلك تشعر بالتعب دون أن تدري

يشكو البعض من الشعور المستمر بالتعب، حتى مع عدم بذل أي مجهود، مما قد يقلق البعض، من إمكانية الإصابة بمرض لم يكتشفه حتى الآن.

 

ويشير الطبيب سيد شلبي أستاذ الأمراض الباطنة إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء الشعور المستمر بالتعب، والتي قد لا يلتفت لها الكثير، وهو ما يوضحه في السطور التالية.

 

عدم شرب الماء

قلة شرب الماء له دور كبير في الشعور بالتعب المزمن، وذلك لأن الماء هو المسئول عن تفعيل الدورة الدموية، التي من شأنها أن تنقل الأكسجين إلى كل أجزاء الجسم لتنشيطها؛ وبالتالي فإن نقص مياه الشرب يؤدي إلى التعب ونقص الطاقة طوال الوقت.

 

عدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد

الشعور بالتعب في كثير من الحالات؛ قد يرجع إلى نقص الحديد في الجسم، ولذلك فإن تناول الأطعمة الغنية بالحديد؛ مثل البيض واللحوم والمكسرات سيقلل شعورك بالتعب طوال الوقت.

 

عدم ممارسة أي تمارين رياضية

عدم ممارسة أي أنشطة رياضية، قد يؤثر بالسلب على الحالة الصحية والنفسية، لأنها لا تنشط فقط عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، ولكنها واحدة من أهم العوامل التي تساعد الجسم على إنتاج الطاقة.

 

الكثير من الكافيين

على الرغم من أن الكافيين يعمل على تحفيز الجسم والأعصاب، وذلك ما يحدث عند شرب القهوة في الصباح، ولكن شربه في وقت متأخر من اليوم؛ قد يؤدي إلى اضطرابات النوم، بالإضافة إلى الشعور بالتعب على عكس ما يظن الكثيرون.

 

استخدام الهواتف الذكية قبل النوم

أظهرت الدراسات أن الضوء المنبعث من هذه الهواتف يؤثر على الأنشطة البدنية، ويسبب بعض الاضطرابات الهرمونية، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب وعدم التركيز.

 
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