6 نصائح تساعدك على مقاومة حرارة الصيف

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم حيث ترتفع درجات حرارة الطقس وتصل إلى أكثر من 44 درجة مئوية وتسطع الشمس لفترات طويلة من اليوم مما يؤثر على الصحة بشكل يومى.

وتقدم الدكتورة هدير جميل أخصائى التغذية، 6 نصائح ضرورية تساعد على مقاومة حر الصيف وتفادى مخاطره، ومن هذه النصائح:-

1- تجنب الخروج من المنزل نهارا إلا في الضرورة، وفى حالة الخروج يجب إرتداء الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون التي تمتص العرق ولا تمتص الحرارة مما يساعد على الحركة بحرية.

2- الإفراط في تناول الماء لترطيب الجسم وتعويضه بالسوائل المفقودة بسبب التعرق.

3- يجب تناول العصائر الطبيعية الباردة التي ترطب الجسم وتمده بالطاقة اللازمة مما يساعده على مقاومة حرارة الطقس المرتفعة، مثل الكركديه والتمر هندى والدوم والعرقسوس.

4- يفضل الاستحمام بالماء الفاتر عند الشعور بالحرارة.

5- ارتداء الملابس الخفيفة داخل المنزل مع فتح المراوح لتجنب الشعور بالحرارة.

6- الابتعاد عن الأكلات الدسمة والمسبكات والتوابل والمواد الحريفة والأملاح والمشروبات الغازية في أوقات الحر، وذلك لأن هذه الأطعمة تزيد من حرارة الجسم وتخزن الماء تحت الجلد مما يسبب الشعور بالخمول والتخمة والحرارة الشديدة والتعرق المستمر.