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مشروب طبيعي يخلصك من دهون البطن والأرداف

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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مشروب طبيعي يخلصك من دهون البطن والأرداف

دهون البطن والأرداف من أشهر أنواع السمنة الموضعية التي تعانى منها معظم الفتيات نتيجة العادات الغذائية الخاطئة، وللأسف يصعب التخلص منها.

 

وتقدم الدكتورة منى أيمن، خبيرة التغذية، مشروبا طبيعيا يقضى على دهون البطن والأرداف.

 

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

كوب ماء مغلى بسعة 200 ملى جرام

ملعقة عسل نحل

 

الطريقة:

نضع القرفة في كوب الماء المغلى ونقلب جيدًا، ونتركه مغطى لمدة نصف ساعة، وعندما يبرد نحليه بالعسل، ويتم تناول نصف الكوب قبل النوم، والنصف الآخر عقب الاستيقاظ في صباح اليوم التالى، حيث يجب تناوله على الريق، ونكرر الوصفة يوميًا ولمدة شهر حتى الحصول على أفضل النتائج.

 
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