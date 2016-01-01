6 أطعمة قدميها لأبنائك يوميا طوال فترة الامتحانات

قد يشكو أبناؤك من عدم القدرة على التركيز خلال فترة الامتحانات، لما يمرون به من توتر عصبي، وإجهاد.

وتشير الدكتورة مروة كمال اختصاصية التغذة العلاجية إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب تقديمها إلى الأبناء خلال فترة الامتحانات، لأنها تمنح الدماغ المزيد من القدرة على التركيز والتذكر.

التوت

يساعد التوت الأحمر على التركيز، ويساعد على تقليل السموم في الجسم وتحسين الدورة الدموية في الدماغ، مما يجعلك قادرا على التركيز.

الشيكولاته الداكنة

تناول الشيكولاته الداكنة فعال لمساعدتك على التركيز بشكل أفضل، أثناء المذاكرة، لأن الشيكولاته الداكنة تساعد على زيادة مستويات الإندورفين والسيروتونين في الدم.

السبانخ

تساعد على تعزيز عمل الدماغ، وتذكر الأشياء بسهولة.

الماء

جفاف الجسم يجعلك تفقد التركيز وتشعر بالتعب، وبالتالي، يجب شرب كمية كافية من الماء، ليمد الجسم بالأوكسجين الذي يعزز عمل مختلف أجهزة الجسم.

التفاح

يحتوي على مضادات أكسدة تسمى "كيرسيتين"، التي تعمل على تعزيز الذاكرة، لذلك سيساعدك على الاحتفاظ بكل ما تستذكره.

دقيق الشوفان

سيوفر لك ما يكفي من الطاقة، للحفاظ على عقلك منتبها، مع القدرة على التركيز، والاحتفاظ بالمعلومات.