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ثورة في طرق منع الحمل...جهاز جديد يمنع الرجل من إنتاج الحيوانات المنوية بضغطة زر

بواسطة وكالات ساعة واحدة مضت
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ثورة في طرق منع الحمل...جهاز جديد يمنع الرجل من إنتاج الحيوانات المنوية بضغطة زر

 

الرّجال غير الراغبين بإنجابِ أطفال سيغدون قادرين على إنتاج سائل منوي خالي من الحيوانات المنوية دون الحاجة لعملية قطع القناة الدّافقة (الأسهَر). إذ قدم لنا المخترع الألماني (كليمنس بيميك) جهازَه الجديد Bimek SLV، وهو عبارة عن جهاز صغير غايته منع الحمل من خلال إيقاف تدفق الحيوانات المنوية عبر القناة الدافقة بما يمكن وصفه حرفياً (بكبسة زر ميكانيكية)، جاعلا من صاحبه عقيما بصورة مؤقتة.

بكبسة زر عبر جلد الصفن، يبقى الجهاز مغلقاً لثلاثة أشهر لتجنبِ أي تشغيلٍ له بشكلٍ غير مقصود عند ممارسة نشاط حميمي.

منذ يونيو 2009 عمد (بيميك) إلى اختبار نماذج أولية من الجهاز على نفسه عندما أجرِي له زرع صمامين، خلال السنوات الست الماضية، تمكن (بيميك) باستمرار من تحسين وتطوير منتجه، عندما تم فصلُ الجيل الحالي من الجهاز لم يظهر أي تأثير ملحوظ على تعدادِ الحيوانات المنوية الخاص به.

الجهاز—الذي لا يتجاوز حجمه حجم قطعة حلوى صغيرة—مصنوعٌ من مادة polyether ether Ketone optima وهو بوليمير ذو مواصفات طبية استُخدِم طويلاً في عمليات الزرع.

في اللقاءات الصحفية، يشرح (بيميك) بأن جهازه عملياً مجاني وينبغي أن يدوم على مدار العمر طالما لم تحدث أية مضاعفات.

كما الأمر بالنسبة لإجراء قطع القناة الدافقة، فعملية الزرع لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة ومرحلة التعافي لن تحتاج هذا الوقت الطويل.

قبل أن ينتشر هذا المنتج في السوق، ينبغي أن يمر عبر سلسلة صارمة من الاختبارات السريرية، إذ أن (بيميك) وشركاؤه في العمل يبحثون حاليا عن رجالٍ مهتمين باختبار الجهاز.

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