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هل تؤثّر إضافة الحليب إلى الشاي على فوائده؟

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
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هل تؤثّر إضافة الحليب إلى الشاي على فوائده؟

يحتوي الشاي الأخضر والأسود على نوعين أساسيين من مضادات الأكسدة تسمى فينول وبوليفينول، وهي مفيدة للقلب لأنها تحسن وظائف عضلته، وكذلك مفيدة لجدران الشرايين خاصة الأورطى، إلى جانب ذلك تقوم هذه المضادات بتنظيم عمل الإنزيمات.

ويحتوي الحليب على بروتين يسمّى الكازين يقوم بالتفاعل مع مضادات الأكسدة التي تمنح للشاي لونه وهي الفينول والبوليفينول ويعيق عملها، أي أن إضافة الحليب إلى الشاي تمنع القلب والشرايين من الاستفادة من هذه المزايا.

لذا، إذا كنت لا تستسيغ مذاق الشاي الأسود أو الأخضر وحده يمكنك إضافة العسل أو الليمون، لكن تفادى إضافة الحليب إليه لتحصل على فوائد مضادات الأكسدة التي يتميز بها الشاي.

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