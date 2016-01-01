4 عادات يومية تصيبك بالشيخوخة المبكرة

كل فعل تقوم به في حياتك اليومية له تأثير على صحتك، سواء بالإيجابية أو السلبية، فبين يديك مفاتيح تعزيز صحتك، والعيش حياة مليئة بالصحة والشباب الدائم، أو المعاناة من الضعف وظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

ويشير الدكتور جودي فورد استشاري الطب النفسي إلى أن هناك العديد من العادات غير الصحية التي نقوم بها عن غير قصد، وتسبب لنا الإجهاد، ومع الوقت تصيبنا بالشيخوخة المبكرة، يستعرضها في السطور التالية.

قلة النوم

إذا كان الجدول الزمني يجبرك على النوم خمس ساعات فقط أو أقل، فقد حان الوقت للتراجع إلى الوراء وتغيير ذلك، فيجب على البالغين التمتع بسبع ساعات على الأقل من النوم في الليل، فيرتبط الحرمان من النوم بانتظام، مع انخفاض المناعة، والإصابة بالالتهابات، والسكري، والسمنة، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية أيضا.

الوجبات السريعة

إذا لم يكن لديك الوقت، ولتناول الوجبات السريعة يبدو منطقيا ومريحا بالنسبة لك، فقد حان الوقت لتغيير هذه العادة لتعزيز حياتك، فالطعام السريع يفتقر للمغذيات، في حين أنه غني بالسعرات الحرارية والدهون والسكر، ويؤدي هذا النظام الغذائي للإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، مثل السمنة وفقر الدم وأمراض القلب والسكري وارتفاع الكوليسترول في الدم.

الصودا بدلا من الماء

يلجأ البعض إلى تناول الصودا بدلا من الماء عند الشعور بالعطش، ولكن ما قد لا يعلمه الكثيرون؛ أن السكر الزائد في المشروبات الغازية؛ يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والبدانة.

في حين أن الماء يمد الجسم بالاكسجين، الذي يساعد كل خلايا الجسم على العمل بكفاءة، ويزيد من معدلات حرق الجسم للسعرات الحرارية.

استخدام مسكنات الألم

على الرغم من أنها قد تساعد فى تخفيف الأوجاع والآلام، إلا أن هذه المسكنات تأتي مع العديد من الآثار الجانبية، التي يمكن تضعف الكلى والكبد، ووظائف القلب، ويضعف قدرة الدم على التجلط.