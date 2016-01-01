في فصل الصيف ترتفع حرارة الطقس، مما يؤدى إلى فقدان الجسم كميات كبيرة من السوائل بسبب التعرق، ويحتاج الجسم في هذه الفترة إلى تناول الماء بكثرة لتعويض السوائل المفقودة حفاظا على أجهزة الجسم خاصة الكلى.

ويقول الدكتور اشرف هنداوى استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية، أن هناك 5 سلوكيات خاطئة تدمر الكليتين في فصل الصيف، منها:-

1- إهمال تناول الماء في الصيف مما يؤدى إلى جفاف الجسم والكلى، وبالتالى تكثر فرص الإصابة بالفشل الكلوى، لذا يجب تناول الماء بوفرة في الصيف بنسبة لا تقل عن 3 لتر يوميا.

2- الإفراط في تناول الأملاح والمخللات والسناكس في الطقس الحار مما يزيد الأعباء على الكلى ويرهقها كثيرا مما يؤثر على كفاءتها، لذا يجب الإقلال من تناول هذه الأطعمة والاهتمام بالخضراوات والفاكهة الطازجة التي تحتوي على كميات كافية من الماء.

3- إهمال التبول باستمرار على مدار اليوم وحبس البول لفترات طويلة مما يرهق الكلى ويضعفها.

4- الإكثار من تناول المشروبات الغازية بحجة أنها تروى العطش، وللأسف المشروبات الغازية تدر البول وترهق الكلى مما يؤثر على صحتها بشكل سلبي، كما أنها تسبب جفاف الجسم وليس لها أي فائدة لذا يجب الامتناع عن تناولها.

5- الإكثار من تناول الشاى والقهوة، وهى مشروبات تحتوى على نسبة عالية من الكافيين الذي يدر البول ويسبب حصوات الكلى مما يؤثر على كفاءة الكلى بشكل سلبي، لذا يجب الإقلال من تناول الشاى والقهوة حيث يكفي فنجان واحد من القهوة وكوب واحد من الشاى يوميا.