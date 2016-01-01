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بعض الديدان الطفيلية قد تختبئ في وجبة السوشي

بواسطة دويتشه فيله 27 دقيقة مضت
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بعض الديدان الطفيلية قد تختبئ في وجبة السوشي

خبر محزن لعشاق السوشي، الوجبة اليابانية الأكثر شهرة في العالم، إذ اكتشف الأطباء انتقال أحد أنواع الديدان الطفيلية عبر تناول هذه الوجبة لاحتوائها على الأسماك النيئة، والتي من الممكن أن تتسبب بأعراض مؤلمة قد تكون خطيرة.

 يبدو أن الأعواد الخشبية لم تعد المشكلة الوحيدة خلال تناول وجبة السوشي اليابانية التي حظيت بشهرة وشعبية واسعتين في العالم بسبب مذاقها الرائع، وفوائدها المتعددة، ولاحتوائها على نسبة حريرات منخفضة مقارنة بغيرها من الوجبات.

غير أن هذه الوجبة الصغيرة المحشوة بالسمك النيء قد تشكل موطناً خفياً لطفيليات (Anisakiasis) التي تحملها بعض الأسماك والمأكولات البحرية النيئة، وتكون متأهبة للانتقال إلى جسمك والتسبب بآلام بالغة قد تنقلك إلى المشفى.

يرقات في جدار المعدة
وهذا بالضبط ما حدث لشاب (32 عاماً) في البرتغال بعد تناوله لوجبة السوشي، وفقاً لتقريرالأطباء الذي نشرته مجلة (BMJ Case Reports)، إذ اشتكى الرجل من آلام قوية في المعدة، وإقياء، وحمى لمدة أسبوع قبل دخوله المشفى.

واكتشف الأطباء بعد معاينته سريرياً وسؤاله عن الأطعمة التي تناولها قبل الشعور بهذه الأوجاع، بأن المسبب يكمن في وجبة السوشي التي تناولها. وتوضح بعد معاينة معدته بواسطة المنظار وجود ديدان طفيلية خيطية، ويرقات مثيرة للاشمئزاز في جدار المعدة تعرف بـ (Anisakiasis) أو ما يسمى باللغة العربية (المتشاخسات) قد تسببت له بالالتهاب.

نزيف في الأمعاء
والـ(Anisakiasis) طفيليات تنتقل عن طريق تناول لحوم الأسماك والمأكولات البحرية النيئة وقد تسبب نزيفاً في الأمعاء، كما قد تلحق الأذى بالكبد والعين مباشرة فضلاً عن الأعراض المذكورة سابقاً.

كما ذكر موقع بيزنس إنسايدر أن الأعراض التي اشتكى منها الرجل اختفت مباشرة بعد إزالة اليرقات والديدان العالقة بجدار معدة الرجل. كما ذُكر تسجيل حالات إصابة بالـ(Anisakiasis) كثيرة في اليابان، الموطن الأصلي لوجبة السوشي، ومؤخراً انتشرت هذه الإصابات في الغرب بسبب شعبية هذه الوجبة عالمياً والإقبال المتزايد عليها. 

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