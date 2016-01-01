احذر.. حمامات السباحة العامة تشكل خطورة على طفلك

مع حلول فصل الصيف وارتفاع حرارة الطقس يكثر الإقبال على حمامات السباحة لترفيه الأطفال، ولكن للأسف نظرا لعدم توفر الأندية للكثير من الأسر تلجأ الأمهات لحمامات السباحة العامة التي توجد في بعض مراكز الشباب والأندية العامة، دون الوعي بمدى خطورة ذلك.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن السباحة من الرياضات المهمة التي تحافظ على الصحة خاصة للأطفال، كما أن كثيرا من الأطفال يمرحون في حمام السباحة، ولكن يجب أن يكون حمام السباحة في مكان موثوق به وليس حمام سباحة عام في مكان مفتوح وذلك لأن حمامات السباحة في الأماكن الموثوقة تكون بها مطهرات بنسبة عالية كما أنها تكون نظيفة مما يمنع انتشار العدوى بين الأطفال، أما حمامات السباحة في الأماكن العامة تكون غير معقمة وغير مطهرة بدرجة كافية مما يسمح بانتشار العدوى بين الأطفال، وهناك 4 أمراض تنتشر بين الأطفال في حمامات السباحة العامة، منها:-

1- النزلة المعوية الحادة نتيجة تراكم الجراثيم في حمام السباحة، وبالتالي تنتقل للأطفال عن طريق فتحة الشرج أو عند بلع ماء حمام السباحة.

2- القيء الشديد.

3- الإسهال.

4- الطفح الجلدي نظرا لتفاعل الكلور مع آشعة الشمس على الجلد.