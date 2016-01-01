نصائح للوقاية من الناموس والبعوض في الصيف

ينصح الباحثون في معهد "باستير" الفرنسى المواطنين الذين يريدون الاستمتاع بالإجازة الصيفية وقضاء فترة سعيدة، سواء كانت على شاطئ البحر أو في الريف أو المناطق الجبلية، بضرورة ارتداء الملابس ذات الأنسجة الثقيلة وليست الخفيفة حتى يصعب على الناموس اختراقها.

كما نصح الباحثون بالإسراع بوضع ضمادات مهدئة لتخفيف عملية السعال وغسل اللدغة بالماء ثم الانتقال إلى أقرب وحدة إسعاف لأخذ الحقنة المضادة.

عادة ما ينتشر البعوض في فصل الصيف من الساعة الثامنة حتى الرابعة بعد الظهر ويكون حاملا للفيروسات، مثل: حمى الدنج، زيكا، الحمى الصفراء.