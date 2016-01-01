الصداع والجفاف هما أكثر الشكاوى خلال الصيف نتيجة نقص ترطيب الجسم. خلال أيام الحر يفقد الجسم الكثير من السوائل عن طريق العرق الذي يساعد الجسم على التخلّص من الحرارة الزائدة. لذا، ينبغي تعويض هذه السوائل والأملاح؛ إليك الطريقة:



الماء. اشرب 8 أكواب من الماء يومياً، بغض النظر عن وزنك أو نوعية الأطعمة التي تتناولها. اصطحب معك زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستعمال، ولا تعتمد على شرب المشروبات الغازية أو العصائر حتى تتفادى استهلاك كمية سكر كبيرة.



التكييف. ارتشف رشفات قليلة من الماء بانتظام، ولا تؤجل شرب الماء حتى تشعر بالعطش. وتذكّر أن الجلوس في بيئة مكيفة الهواء يؤجل الإحساس بالظمأ على الرغم من حاجة الجسم إلى الترطيب بالماء.



الأطعمة والمشروبات. للتغلب على الجفاف عليك تناول أطعمة ومشروبات تحتوي على الماء وعلى معادن معينة. الفواكه بأنواعها غنية بالماء وهي أفضل مصدر للبوتاسيوم، والتين والملفوف (الكرنب) والملوخية أفضل مصادر للكالسيوم، والخيار والمكسرات والبذور للحصول على المغنيسيوم، أما الصوديوم فيمكنك الحصول عليه من ملح الطعام. هذه التركيبة من المعادن تساعد على مقاومة الجفاف.