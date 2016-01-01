الوذمات الشحمية... مرض مستعصي يصيب النساء

يحظى المظهر الخارجي باهتمام كبير بالنسبة للكثيرين لاسيما مع اقتراب فصل الصيف وفرص الاستجمام العديدة التي يمنحها هذا الفصل، فالتمتع بقوام جذاب وممشوق يرفع من منسوب الثقة في النفس وينعكس بالإيجاب على نفسية الإنسان. لكن الحصول على جسم جميل ليس في متناول الجميع خصوصا ممن يُصاب بمرض الوذمة الشحمية، الذي يُسبب تضخماً في وزن وشكل الساقين مصحوب الآلم حادة.

الوذمة الشحمية أو ما يُعرف بتضخم الخلايا الشحمية هو مرض يُصيب النساء فقط، إذ تبدأ خلايا الذهون في تكوينات الجلد الداخلي بالنمو وتتشبع بالماء وتظهر بالتالي بقع زرقاء اللون في الساقين وغالبا ما يمتد هذا المرض أيضا إلى الذراعين. وتبدأ أعراض هذا المرض بزيادة الوزن بشكل مستمر في محيط الساقين مع ظهور بقع عديدة زرقاء اللون. وتشرح شتيفي شروتر، وهي إحدى المصابات بهذا المرض، في حوار مع مجلة "صحتك بين يديك" أن هذه الأعراض صاحبتها "آلام في الساقين وزيادة وزنهما باستمرار".

ويمر مرض الوذمة الشحمية بعدة مراحل قبل أن يصل إلى المرحلة الأسوأ والتي تتميز بنشوء زوائد لحمية أكبر حجما في الساقين تصل في معضم الأحيان إلى الذراعين. ولا يُعرف لحد الآن عدد المصابات بهذا المرض، لأن الكثيرات منهن لا يتلقين التشخيص إلا بعد مرور أعوام من مراجعة الأطباء. جدير بالذكر أن الجوارب الضاغطة لاتنفع مع هذا المرض، الذي لا يوجد له لحد الآن أي علاج