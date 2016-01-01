تطبيق ياباني للحد من مشكلة التعرق

مع ارتفاع حرارة الصيف و العمل لساعات متواصلة يتعرض الكثير منا للتعرق، إذ تنتشر بقع كبيرة وبارزة أسفل الإبطين. لاسيما وأن رائحة العرق الكريهة تُسبب الحرج لصاحبها أمام زملاء العمل وقد تُضعف من منسوب ثقته بنفسه. لكن تطبيقا يابانياً جديدا قد يضع حدا لهذه المشكلة وبطريقة فعالة وعملية. فقد توصل علماء يابانيون إلى اختراع تطبيق يسمح لصاحبه باختبار ذاتي لمستوى التعرق حسب ما أشارت إليه صحيفة الغارديان البريطانية.

والتطبيق الذي يُسمى (كونكون بادي) عبارة عن شريط تسجيل يعمل بتقنية البلوتوث عبر ربطه بتطبيق هاتف ذكي، إذ يتم وضعه في أربعة أماكن في الجسم: بالقرب من الرأس، خلف الأذن، تحت الإبط وحول الأقدام وفي حال وجود تعرق يُرسل التطبيق رسالة تحذير بضرورة معالجة الأمر والاهتمام به.

ويقول دايسكو كودا رئيس مركز الاختراعات باليابان إن فكرة التطبيق تبادرت إلى ذهنه قبل سنتين، وذلك أثناء اجتماع مع زميلات له في العمل أغلبهن في سن الأربعين، حيث شعرن بالحرج من رائحة التعرق، التي تزداد بشدة في فصل الصيف "بحثنا عن جهاز لقياس رائحة تعرق الجسم وهذا مادفعنا للتفكير في إمكانية اختراع هذا التطبيق " وأضاف " نرى التحديات التي يُواجهها هؤلاء الناس لكن لا أحد كان يتوفر على حل ".

طرق العلاج

ولتجاوز مشكلة التعرق ينصح خبراء الصحة بتغيير الملابس بشكل مستمر وخصوصا الداخلية والجوارب وتنظيف باقي الملابس بشكل منتظم. كما يمكن أن يساهم تجنب استعمال العطور القوية في الحد من هذه المشكلة إذ يمكن أن تتفاعل مع رائحة العرق وتنتج روائح كريهة. وكذلك العمل على ممارسة الرياضة بشكل منتظم ما يجعل عملية إفراز التعرق تمر بشكل منتظم. فضلا عن ذلك يُنصح بتفادي الأطعمة التي تؤثر على رائحة التعرق خصوصا التوابل الحارة والقهوة حسب نفس الموقع الألماني.