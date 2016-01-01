عالم مغربي يكتشف طريقة متطورة لعلاج مرض الزهايمر

أخبارنا المغربية : متابعة

تمكن العالم الاحيائي المغربي علال بوتجنكوت الأستاذ الباحث بكلية الطب بالمستشفى الجامعي بنيويورك اكتشاف الأدوية التابعة لقسم الأمراض العقلية بنفس المستشفى ، مؤخرا من تطوير طريقة جديدة نجحت في التجربة المختبرية على النماذج الحاملة لمرض الزهايمر بعد استغلال آخر التطورات في العل على الخلايا الجدعية بطريقة جد ذكية أعطت بحسبه نتائج جد مبهرة مكنت من تقليص الصفائح الهرمية من المخ الحيوانات التي حصلت على الخلايا الجدعية ، بالإضافة الى نجاحها في استرجاع الذاكرة مقارنة مع الحيونات التي لم تحصل عليها .

و حسب ما أوردته يومية الأخبار في عدد الثلاثاء 18 يوليوز، أوضح بوتجنكوت ، أحد مكتشفي لقاحين لمرض الزهايمر إلى 3 خبراء أمريكيين يشتغلون على تطوير لقاحات جديدة والتأكد من أعراضها الجانبية قبل دخول التجربة على الإنسان ، في حديث معه أنه تم البحث على الأعراض الجانبية حيث لم يسجل أي التهاب في المخ الذي تم العثور فيه على خلايا الجدعية ما يؤكد بشكل كبير احتمال اشتغالها وانتاجها لخلايا جديدة أو تعويض الخلايا التي ماتت من جراء المرض الذي سيصيب 126 مليون شخص من سكان الكوكب الازرق بحلول 2050.