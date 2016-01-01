مشروب طبيعي للقضاء على نزلات البرد في فصل الصيف

"برد الصيف أحد من السيف".. هكذا يقول المثل الشعبي، وذلك لأن الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا في فصل الصيف أصعب على المريض من فصل الشتاء، ما يؤثر على صحة المريض وأدائه بشكل سلبي.

وتقدم الدكتورة حكيمة المالكي، أستاذ الطب البديل والتداوي بالأعشاب، مشروبا طبيعيا يقضي على نزلات البرد في فصل الصيف.

المكونات:

كوب لبن حليب دافئ، ملعقة كبيرة عسل نحل.

الطريقة:

- نخلط المكونات معا جيدا بواسطة ملعقة خشبية، ثم يتم تناول المشروب بعدها.

- يجب تناول كوبين يوميا واحدا على الريق، وآخر قبل النوم، وذلك لمدة 3 أيام لنلاحظ تحسن الحالة سريعا واختفاء أعراض البرد تدريجيا.