شركة يابانية تقدم خدمة فريدة لاستعادة الزوج الخائن

تقدم شركة يابانية خدمة فريدة من نوعها لعملائها، من خلال تأجير موظفين مهمتهم الحديث إلى عشيق أو عشيقة شريك حياة العميل الخائن، بهدف إنهاء العلاقة وإعادته إلى عش الزوجية.



وتتميز اليابان أنها بلد يمكنك أن تسأجر فيه أي شيء بشكل افتراضي، من قبيل استئجار حبيب أو شخص للعناق، أو حتى لمسح الدموع عن عينيك عندما تشعر بالحزن. لكن شركة جينزا لاديس، بدأت بتقديم خدمة جديدة مميزة، حيث يمكن للزوج أو الزوجة، استئجار شخص، مهمته الحديث إلى الطرف الذي يخون شريك حياتهم معه.



وتبدأ مهمة الشركة بتتبع العشيق أو العشيقة، والتعرف على اهتماماته وهواياته، ومن ثم إرسال الصديق الذي يحاول التقرب منه، وحضور نفس الأحداث. وفي حال لم يكن العشيق أو العشيقة لديه هوايته معينة، تعمد الشركة إلى إرسال بطاقات لمناسبات ونشاطات مختلفة إليه، وذلك لخلق فرصة للصديق المفترض للتقرب إليه، بحسب موقع أوديتي سنترال.



وبمجرد أن يتمكن الصديق من كسب ثقة العشيق أو العشيقة، يبدأ جهوده في محاولة فسخ العلاقة، وذلك عن طريق الحوار والإقناع، ولكن دون استخدام أساليب عدوانية، بل يلجأ إلى طرق مقنعة، مثل الحديث عن أن العشيق يستحق أفضل من هذه العلاقة.



ولكن هذه الخدمة ليست رخيصة، حيث تقدم الشركة حزماً متنوعة للأسعار تبعاً للخطة، فإذا امتدت على مدى شهر تكلف 380 ألف ين ياباني (3376 دولاراً)، وهي غير مضمونة النتائج، أما الخطة التي تمتد على مدى 240 يوماً مع نتائج مضمونة، فتكلف 6.8 مليون ين (76 ألف دولار).



وتقر الشركة أن خدماتها لا تحل المشكلة من جذورها، حيث لا يوجد ما يمنع الشريك من العثور على شخص آخر، لكنها تقول إن الأمر يعود للعميل للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى.